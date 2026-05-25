Taylor Swift e Travis Kelce sono stati visti insieme in un look coordinato in denim, diventando subito virali sui social. L’evento è avvenuto durante una partita di basket, dopo settimane di incontri pubblici e paparazzi che li hanno immortalati più volte. La coppia ha optato per abiti abbinati, attirando l’attenzione di fan e media. La loro presenza ha fatto discutere, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali.

Se pensavate che l’era sporty-chic di Taylor Swift e Travis Kelce fosse limitata alla NFL season. surprise. La coppia è appena apparsa courtside alla finale della Eastern Conference NBA tra i Cleveland Cavaliers e i New York Knicks con outfit coordinati così perfetti da sembrare usciti direttamente da una Pinterest board intitolata cool rich couple energy. Taylor Swift e Travis Kelce alla finale della Eastern Conference NBA: denim non matching ma non troppo matching. Per Game 3 a Cleveland — città natale di Kelce — Taylor e Travis hanno trasformato il basket in una vera passerella Y2K luxury streetwear edition. La vibe era “ Ci siamo vestiti matching senza sembrare troppo matching. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift e Travis Kelce hanno appena servito il matching denim moment più viral dell’NBA season

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Taylor Swift and Travis Kelce Hit Private Event in NYC as Marriage Rumors Grow

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