Travagliato risultati elezioni Comunali 2026
Gli elettori di Travagliato sono stati convocati per le elezioni comunali 2026, durante le quali hanno scelto il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono state aperte e chiuse secondo le procedure previste, senza segnalare irregolarità. I risultati ufficiali devono ancora essere comunicati, ma la consultazione si è svolta regolarmente. La partecipazione degli elettori è stata registrata come normale per questo tipo di elezioni.
Gli abitanti di Travagliato sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con 2.716 voti raccolti, ha vinto la sfida elettorale Renato Pasinetti. Già primo cittadino, per lui comincia il secondo mandato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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