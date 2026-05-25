Travagliato risultati elezioni Comunali 2026

Notizia in breve

Gli elettori di Travagliato sono stati convocati per le elezioni comunali 2026, durante le quali hanno scelto il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono state aperte e chiuse secondo le procedure previste, senza segnalare irregolarità. I risultati ufficiali devono ancora essere comunicati, ma la consultazione si è svolta regolarmente. La partecipazione degli elettori è stata registrata come normale per questo tipo di elezioni.