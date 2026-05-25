Travagliato risultati elezioni Comunali 2026

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli elettori di Travagliato sono stati convocati per le elezioni comunali 2026, durante le quali hanno scelto il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono state aperte e chiuse secondo le procedure previste, senza segnalare irregolarità. I risultati ufficiali devono ancora essere comunicati, ma la consultazione si è svolta regolarmente. La partecipazione degli elettori è stata registrata come normale per questo tipo di elezioni.

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Gli abitanti di Travagliato sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con 2.716 voti raccolti, ha vinto la sfida elettorale Renato Pasinetti. Già primo cittadino, per lui comincia il secondo mandato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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