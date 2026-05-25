Magasa risultati elezioni Comunali 2026

Gli abitanti di Magasa sono andati alle urne per le elezioni comunali del 2026, votando per il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Le operazioni di voto si sono svolte in modo regolare, e i seggi sono stati chiusi secondo le procedure previste. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

Gli abitanti di Magasa sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con 54 voti raccolti, il nuovo primo cittadino è Omar Venturini. . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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