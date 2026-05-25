Elezioni comunali Bomarzo 2026 risultati sindaco

Le elezioni comunali a Bomarzo si sono svolte lunedì 25 maggio, con lo spoglio dei voti iniziato alle 15 e aggiornamenti disponibili in tempo reale. I risultati indicano quale candidato ha ottenuto la maggioranza dei voti per la carica di sindaco. La consultazione ha coinvolto gli elettori del comune e si è conclusa con la proclamazione del nuovo primo cittadino. I dati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore.

Elezioni comunali 2026 a Bomarzo, spoglio e risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio. In diretta tutti gli aggiornamenti sul voto, le percentuali di candidati sindaco, liste e partiti e chi ha vinto. Articolo in aggiornamentoMarco Perniconi000000,00%LISTAVOTI - %Lista. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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