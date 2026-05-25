Trattativa di pace lenta perché leader iraniani irraggiungibili

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mojtaba Khamenei si trova in una località segreta, con accesso limitato e raggiungibile solo tramite una rete di corrieri. La trattativa di pace procede lentamente perché i leader iraniani sono considerati irraggiungibili. Non ci sono comunicazioni ufficiali o incontri pubblici. La difficile comunicazione rallenta le negoziazioni.

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Mojtaba Khamenei è nascosto in una località segreta, con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete di corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence alla rete statunitense CBS, i funzionari iraniani incaricati di negoziare. 🔗 Leggi su Today.it

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