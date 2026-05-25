Trattativa di pace lenta perché leader iraniani irraggiungibili
Mojtaba Khamenei si trova in una località segreta, con accesso limitato e raggiungibile solo tramite una rete di corrieri. La trattativa di pace procede lentamente perché i leader iraniani sono considerati irraggiungibili. Non ci sono comunicazioni ufficiali o incontri pubblici. La difficile comunicazione rallenta le negoziazioni.
Mojtaba Khamenei è nascosto in una località segreta, con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete di corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence alla rete statunitense CBS, i funzionari iraniani incaricati di negoziare. 🔗 Leggi su Today.it
Pakistan, al via i colloqui di pace tra Usa e Iran a Islamabad
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’ipotesi trattativa e i 6 punti di Trump. Incognita sui leader scelti dal regime
Trump: senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani restaIl presidente degli Stati Uniti ha affermato che manterrà il blocco dei porti iraniani a meno che non venga raggiunto un accordo di pace con Teheran.