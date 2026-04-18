Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che manterrà il blocco dei porti iraniani a meno che non venga raggiunto un accordo di pace con Teheran. Ha inoltre dichiarato che potrebbe non prorogare il cessate il fuoco al termine della sua scadenza, prevista per mercoledì. La decisione si basa sulla condizione di un accordo di pace, senza ulteriori dettagli sul negoziato o sulle conseguenze di un eventuale mancato accordo.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledì. "Potrei non estenderlo, ma il blocco continuerà", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One rispondendo a una domanda. Ma "penso che ci sarà", ha aggiunto riguardo al potenziale accordo di pace. L'Iran, che ieri ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha minacciato di richiuderlo se gli Stati Uniti manterranno il blocco. Trump aveva precedentemente affermato che il blocco sarebbe rimasto "pienamente in vigore" fino alla fine dei negoziati con Teheran.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump: senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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