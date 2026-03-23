Proseguire con la guerra, ma tenersi pronti al negoziato. Mentre il conflitto è entrato ormai nella quarta settimana, sia l'Iran che gli Stati Uniti si preparano a una possibile fase successiva, il tentativo di negoziato. La Repubblica islamica ha fatto trapelare domenica le sue sei condizioni per mettere fine alla guerra, sei punti affidati all'agenzia di stampa Tasmin - emanazione dei Pasdaran - che citando un alto funzionario iraniano detta le condizioni per la sopravvivenza del regime e l'uscita di scena degli Stati Uniti dalla regione. Eccole. Uno: garanzie che la guerra non si ripeta. Due: chiusura delle basi militari statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ipotesi trattativa e i 6 punti di Trump. Incognita sui leader scelti dal regime

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