Trasporto periferico a chiamata agli utenti piace la gestione Atac | boom di chiamate nel mese di maggio

Nel mese di maggio, il servizio di trasporto periferico a chiamata ha registrato un aumento significativo delle richieste da parte degli utenti. L’applicazione utilizzata per prenotare i mezzi e la gestione affidata ad Atac hanno influenzato rapidamente la percezione del servizio. Molti utenti hanno espresso soddisfazione per la facilità di prenotazione e la gestione delle corse, portando a un aumento delle chiamate e delle richieste.

La nuova applicazione e la gestione affidata ad Atac hanno avuto subito un impatto sulla qualità del servizio. Parliamo dei “bus a chiamata”, il trasporto periferico che sta prendendo sempre più piede a Roma. Finita la fase di sperimentazione il servizio, adesso, è a regime e le ulteriori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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