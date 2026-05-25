Trasporto periferico a chiamata agli utenti piace la gestione Atac | boom di chiamate nel mese di maggio

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di maggio, il servizio di trasporto periferico a chiamata ha registrato un aumento significativo delle richieste da parte degli utenti. L’applicazione utilizzata per prenotare i mezzi e la gestione affidata ad Atac hanno influenzato rapidamente la percezione del servizio. Molti utenti hanno espresso soddisfazione per la facilità di prenotazione e la gestione delle corse, portando a un aumento delle chiamate e delle richieste.

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La nuova applicazione e la gestione affidata ad Atac hanno avuto subito un impatto sulla qualità del servizio. Parliamo dei “bus a chiamata”, il trasporto periferico che sta prendendo sempre più piede a Roma. Finita la fase di sperimentazione il servizio, adesso, è a regime e le ulteriori. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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