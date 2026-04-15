Trasporto periferico lavoratori di nuovo senza stipendio | Sono figli di un Dio minore

Lavoratori del trasporto periferico si trovano ancora una volta senza stipendio, lamentando di essere considerati

Stipendi in ritardo e lavoratori che si sentono autisti “di serie B”. Non a caso, come nuovamente emerso, appena possono scappano per tentare di entrare in Atac e Cotral. La commissione Mobilità di Roma è tornata a occuparsi del trasporto periferico della città che, come negli anni passati.🔗 Leggi su Romatoday.it

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