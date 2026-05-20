Atac boom di controlli su bus e metro | multe e incassi in aumento nel 2026

Nel primo trimestre del 2026, l’Atac ha registrato un incremento nei controlli sui mezzi pubblici, sia autobus che metropolitane. Di conseguenza, sono aumentate anche le sanzioni applicate ai passeggeri senza titolo di viaggio. I dati forniti dall’azienda mostrano un aumento degli incassi derivanti dalle multe rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita delle attività di verifica ha portato a un numero più alto di multe comminate e di incassi complessivi nel primo trimestre del 2026.

Sono aumentati i controlli e, di conseguenza, le sanzioni. L’Atac ha tracciato un bilancio sull’attività dei verificatori del biglietto nel corso dei primi tre mesi del 2026. I numeri sono in crescita, confermando il trend positivo registrato già nel 2024.I controlli nel 2026Secondo i dati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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