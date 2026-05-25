Trasporto della macchina della Madonna Liberatrice a Viterbo | orari e percorso

Il 31 maggio si terrà a Viterbo la processione del voto del comune e del popolo a Maria Santissima Liberatrice. La manifestazione coinvolge il trasporto della macchina della Madonna Liberatrice, con orari e percorso ancora da definire. La processione rappresenta uno degli eventi religiosi più importanti per la comunità locale, che coinvolge numerosi partecipanti e si svolge tradizionalmente nel centro storico della città.

Il 31 maggio Viterbo celebra uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della comunità: la processione del voto del comune e del popolo viterbese a Maria Santissima Liberatrice. Con questo atto di fede Viterbo ricorda un particolare evento del 1320, quando un fenomeno atmosferico di grande. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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