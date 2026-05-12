Viterbo addio a Mario Sanna | l’ultimo custode della Macchina e del passato

A Viterbo si sono svolti i funerali di Mario Sanna, noto come l’ultimo custode della Macchina e del passato. Sanna era conosciuto per il suo lavoro di restauro del legno e per le sue competenze in ambito archeologico. Ha partecipato alla scoperta della tomba di Sferracavallo, contribuendo con il suo sapere alla valorizzazione di importanti reperti storici. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi ha condiviso le sue passioni.

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