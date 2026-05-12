Viterbo addio a Mario Sanna | l’ultimo custode della Macchina e del passato
A Viterbo si sono svolti i funerali di Mario Sanna, noto come l’ultimo custode della Macchina e del passato. Sanna era conosciuto per il suo lavoro di restauro del legno e per le sue competenze in ambito archeologico. Ha partecipato alla scoperta della tomba di Sferracavallo, contribuendo con il suo sapere alla valorizzazione di importanti reperti storici. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi ha condiviso le sue passioni.
? Punti chiave Chi era l'uomo che univa il restauro del legno all'archeologia?. Come ha contribuito alla scoperta della tomba di Sferracavallo?. Quali sentieri millenari ha documentato attraverso le sue ricerche?. Chi porterà avanti la sua eredità tra la Macchina e i siti antichi?.? In Breve Funerali previsti domani 13 maggio alle ore 15:30 presso la chiesa della Sacra Famiglia.. Ricerca archeologica condotta con Archeotuscia su siti come la tomba di Sferracavallo a Norchia.. Pubblicazioni scientifiche effettuate su sentieri storici della via Clodia e della via Ferentiensis.. Eredità del mestiere tramandata al nipote Riccardo all'interno del Sodalizio dei Facchini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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