Armi nascoste al trasporto della Macchina di Santa Rosa per possibile attentato condannato un uomo

Un uomo di 23 anni, di origini curde, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per aver detenuto armi nascoste durante il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo. L’arresto è avvenuto il giorno della manifestazione, quando le forze dell’ordine hanno trovato le armi durante i controlli. La condanna è stata emessa al termine del procedimento giudiziario.

Baris Kaya, il ventitreenne curdo tra gli arrestati per detenzione di armi il giorno del trasporto della Macchina di Sant Rosa a Viterbo è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione.