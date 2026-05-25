Trasferimento incredibile dalla Juve all’Inter | pagano la clausola per Bremer

Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, si trasferisce all’Inter pagando la clausola rescissoria di 58 milioni di euro. La cifra è valida fino al 10 agosto. La Juventus avrebbe accettato l’offerta dell’Inter, che ora si prepara a ufficializzare il trasferimento. Bremer, arrivato in estate, lascia la squadra torinese dopo una sola stagione. La trattativa si conclude con il pagamento della clausola, senza altre complicazioni.

di Alessio Lento Il calciomercato si accende con una notizia che potrebbe cambiare la Serie?A: Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano della Juventus, sarebbe nel mirino dell’ Inter, pronta a pagare la clausola rescissoria da 58 milioni di euro valida fino al 10 agosto. Dopo la stagione complicata dei bianconeri, che vedono la Champions sfumare e il ritorno in Europa League, la cessione di un elemento come Bremer sarebbe uno dei colpi più importanti del mercato estivo, con un impatto diretto sulla strategia di entrambe le squadre. Dalla Juve all’Inter, crollano le quote. Il futuro del brasiliano si delinea tra due ipotesi: la Premier League o un trasferimento interno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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