Al termine della stagione potrebbe arrivare l'addio del difensore brasiliano alla squadra. La clausola rescissoria presente nel contratto è considerata un ostacolo significativo per il proseguimento della collaborazione. La posizione del giocatore e le condizioni contrattuali sono al centro delle discussioni tra le parti, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento.

di Francesco Spagnolo Bremer Juve, la clausola rescissoria rappresenta un’ostacolo importante in questo matrimonio. Balzarini spiega la verità sul futuro del brasiliano. Il mercato del calcio è spesso un labirinto di clausole e tecnicismi che nascondono le reali intenzioni dei protagonisti. Al centro del dibattito recente troviamo il futuro del difensore brasiliano, analizzato con precisione dal giornalista Balzarini in merito al legame tra Bremer e la Juve e le dinamiche contrattuali che potrebbero allontanarlo da Torino. Il punto focale della discussione riguarda la natura stessa della clausola rescissoria inserita nel contratto del centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, sarà addio al termine della stagione? La verità sulla clausola rescissoria e la posizione del difensore brasiliano

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