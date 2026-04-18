La dirigenza della squadra sta monitorando le opzioni disponibili nel caso in cui, durante la prossima sessione di mercato, venga esercitata la clausola rescissoria del difensore brasiliano. Al momento, si cerca di evitare il pagamento della cifra prevista, ma se dovesse verificarsi, vengono studiati diversi profili di sostituti. La strategia riguarda sia le trattative in corso sia le alternative già identificate per coprire eventuali perdite.

di Luca Fioretti Bremer Juve, la dirigenza valuta i possibili sostituti nel caso in cui in estate venisse pagata la clausola rescissoria del brasiliano. La lista. Il calciomercato entra in una fase estremamente delicata per il reparto arretrato. Secondo Tuttomercatoweb, la speranza della Juve è che nessuno paghi la clausola rescissoria di Gleison Bremer, fissata a 57 milioni di euro ed esercitabile fino al 10 agosto, ma a prescindere dal suo futuro risulta totalmente necessario chiudere un innesto importante. La lista degli obiettivi comprende esattamente due opzioni a parametro zero: si tratta di Marcos Senesi e Antonio Rudiger, sebbene quest’ultimo possa rinnovare il suo contratto col Real Madrid.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve: la speranza è che in estate nessuno paghi la clausola ma se dovesse partire… I possibili scenari e i sostituti

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