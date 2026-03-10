E’ volato proprio lì Tragico schianto nella notte per Luca era in sella alla sua moto

Nella notte a Gorla Minore, nel Varesotto, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Luca Guzzetti, un uomo di 56 anni residente a Marnate. Secondo le prime ricostruzioni, Guzzetti era in sella alla sua moto quando si è verificato lo schianto. La dinamica dell’incidente non è ancora completamente chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Drammatico incidente nella notte a Gorla Minore, nel Varesotto. A perdere la vita è stato Luca Guzzetti, motociclista di 56 anni residente a Marnate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2.30 di martedì 10 marzo in via Vittorio Veneto. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno, intervenuti sul posto per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Morto sul colpo dopo la caduta dalla moto. Secondo le prime informazioni, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una caduta autonoma all’altezza di un dosso stradale. Il motociclista potrebbe aver perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, finendo violentemente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “E’ volato proprio lì”. Tragico schianto nella notte per Luca, era in sella alla sua moto Articoli correlati Caricato e colpito al petto da un capriolo, morto un uomo nella Bergamasca: era in sella alla sua mountain bikeUn 64enne ha perso la vita dopo essere stato colpito da un capriolo mentre pedalava in sella alla sua mountain bike nei pressi di Pontida, un comune... Tragico schianto nella notte a Ragusa: muore a 19 anni Flavio Dimartino, i sogni e il test superatoUn impatto devastante, avvenuto nel cuore della notte, ha spezzato la vita di Flavio Dimartino, 19 anni, a Ragusa.