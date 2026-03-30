Tragico incidente a Leno Alessandro Cagioni muore a 19 anni in sella alla sua moto

Domenica 29 marzo, intorno alle 18, a Leno, nel Bresciano, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 19 anni. La vittima, originaria di Bagnolo Mella, era in sella alla sua moto quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Leno (Brescia), 30 marzo 2026 – Tragedia della strada, domenica 29 marzo, attorno alle 18, a Leno, nel Bresciano: a perdere la vita in sella alla sua moto è stato Alessandro Cagioni, 19enne di Bagnolo Mella. L’incidente. Lo schianto si è verificato tra la frazione di Porzano e la località Bogadei, lungo via Leonardo Da Vinci, una stradina poco frequentata che si snoda tra i campi, non distante dal cimitero del paese. Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua Kawasaki verde quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse per una perdita di aderenza. È così andato a sbattere contro il cordolo che delimita la sede stradale dalla pista ciclabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragico incidente a Leno, Alessandro Cagioni muore a 19 anni in sella alla sua moto Articoli correlati Leno, esce fuori strada con la moto: muore giovane di 19 anniLeno (Brescia), 29 marzo 2026 – Lo schianto in moto, l’arrivo disperato dei soccorsi tra cui l’elisoccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: “E’ volato proprio lì”. Tragico schianto nella notte per Luca, era in sella alla sua moto Tutto quello che riguarda Alessandro Cagioni Discussioni sull' argomento Morto in moto a soli 19 anni, Bagnolo piange Alessandro Cagioni; Schianto in moto contro un recinto: dolore a Bagnolo Mella per la morte del 19enne Alessandro Cagioni. Morto in moto a soli 19 anni, Bagnolo piange Alessandro CagioniFatale l’impatto della sua Kawasaki a Leno, sulla strada che da Porzano porta alla Sp 668: il giovane ha fatto tutto da solo ... giornaledibrescia.it Tragedia nel Bresciano: il 19enne Alessandro Cagnoni si schianta in moto a Leno e muore sul postoUn ragazzo di 19 anni, Alessandro Cagnoni, è morto ieri pomeriggio – domenica 29 marzo – in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto, una Kawasaki color verde. È successo in via ... fanpage.it