Un incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 12 a Sorano, coinvolgendo un'auto e un furgone. La vittima è una donna di 41 anni, identificata come Gabriela Pantaleon Rodriguez, che è deceduta sul colpo. La comunità locale si è riunita nel lutto per la perdita della giovane madre, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

Sorano, 5 maggio 2026 – ?????Un’interà comunità in lutto a Sorano dal primo pomeriggio di ieri. Gabriela Pantaleon Rodriguez, 41 anni, ha perso la vita ieri intorno alle 12.30 a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada Verentana, nei pressi di Capodimonte, in provincia di Viterbo. La giovane madre, di nazionalità dominicana, viveva a San Quirico di Sorano insieme al marito e alla figlia e sembra che ieri fosse in zona per far visita alla sorella residente a Valentano, quando per cause da accertare, la vettura su cui viaggiava da sola, una Kia nera, si è scontrata con un furgone Fiat Ducato con alla guida un uomo di 60 anni residente anche lui in provincia di Grosseto, a Pitigliano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto tra auto e furgone, Gabriela muore a 41 anni. La comunità piange la giovane madre

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