Tragico incidente domestico a Druento | uomo perde il controllo del fuoco che lo travolge morto

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi in un campo lungo la strada San Gillio a Druento. Il suo corpo era carbonizzato e si trovava in prossimità di una zona rurale. L’incidente è avvenuto a causa di un incendio domestico che ha coinvolto l’abitazione dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Il cadavere carbonizzato di un uomo di 80 anni è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio 2026, in un campo di strada San Gillio (la provinciale 8) a Druento. Il figlio, che ha dato l'allarme, ha riferito che in mattinata il padre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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