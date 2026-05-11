Incidente sul lungomare di Montesilvano uomo perde il controllo dell' auto che si ribalta FOTO

Lunedì 11 maggio, nel pomeriggio, si è verificato un incidente sul lungomare di Montesilvano. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata vicino all’incrocio con via Arno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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Paura a Montesilvano per un incidente sul lungomare, dove un'automobile si è ribaltata. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, nei pressi dell'incrocio con via Arno.Un uomo alla guida di una Hunday Tucson, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente, donna perde il controllo dell’auto che si ribalta: paura al Puntone di ScarlinoScarlino (Grosseto), 8 aprile 2026 – Ha perso il controllo dell’auto, con il mezzo che si è ribaltato. Perde il controllo dell'auto e si ribaltaUna 29enne ha perso il controllo della sua auto e, impattando contro il guardrail, il mezzo si è ribaltato. Argomenti più discussi: Incidente sul lungomare di Cefalù, bambino di 5 anni travolto da un furgone: è grave; Incidente sul lungomare, a Torrione: traffico in tilt; Ciclisti si scontrano sul lungomare: un anziano ferito grave, l’elisoccorso atterra sulla spiaggia; Paola, il 23enne morto sul lungomare lavorava in nero: si indaga per omicidio colposo. 'La Ferrari si schianta al lungomare: due feriti', ma nessuno guidava e di velocità non si parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] benzinazero.wordpress.com/2026/05/11/la-… #giornalisti #giornali #cronaca #incidente #scontri #viole x.com Prossimi modelli di Apple Watch poco probabili per aggiungere il Touch ID, focus sulla durata della batteria reddit Tragedia sul lungomare di Seccagrande: scontro tra moto e auto, muore Domenico SmeragliaLa vittima è un noto pizzaiolo di 48 anni: l'impatto fatale contro una vettura di media cilindrata non gli ha lasciato scampo ... lasicilia.it