Tragico incidente a Varzo perde il controllo della moto e finisce a terra | morto un uomo

Da novaratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo. Secondo quanto riferito, l’uomo stava guidando una motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio,  a Varzo. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua motocicletta.La dinamicaSecondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'incidente non avrebbe coinvolto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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