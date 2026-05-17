Tragico incidente a Varzo perde il controllo della moto e finisce a terra | morto un uomo

Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo. Secondo quanto riferito, l’uomo stava guidando una motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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