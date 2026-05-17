Tragico incidente a Varzo perde il controllo della moto e finisce a terra | morto un uomo
Nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo. Secondo quanto riferito, l’uomo stava guidando una motocicletta quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato al suolo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a Varzo. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua motocicletta.La dinamicaSecondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'incidente non avrebbe coinvolto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enne
Venezia, perde il controllo della moto e finisce a terra: grave 22enneSono gravi le condizioni di un 22enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via della Cinta Esterna ieri, domenica 29 marzo.