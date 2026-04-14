Macerata tragedia sul campo | allenatore stroncato da un malore davanti ai giocatori

Un allenatore di 59 anni è morto improvvisamente durante un allenamento della formazione Allievi di una squadra locale. L’episodio è avvenuto davanti ai giocatori, che hanno assistito senza poter fare nulla. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La squadra e l’intera comunità sono rimaste sconvolte dall’accaduto.

Dramma su un campo di calcio nelle Marche, che piange la scomparsa di mister Giuseppe Canuti, 59 anni, tecnico della formazione Allievi del San Claudio (Macerata). Il tutto è accaduto al termine del primo tempo della gara tra San Claudio e Trodica, a Macerata: Canuti si è accasciato vicino alla sua panchina sotto gli occhi di ragazzi e dirigenti. Tempestivo l’intervento dei presenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore come da prassi. Poco dopo è arrivato il 118, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, nonostante le operazioni siano proseguite per oltre quaranta minuti prima della constatazione del decesso.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Macerata, tragedia sul campo: allenatore stroncato da un malore davanti ai giocatori Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. “Lascia un vuoto immenso”Corridonia, 14 aprile 2026 – Hanno provato a rianimarlo per oltre quaranta minuti, ma non c’è stato nulla da fare: è morto sul campo da calcio, sotto... Tragedia sul lavoro al porto di Manfredonia: operaio stroncato da un maloreUna giornata di lavoro come tante altre si è trasformata in tragedia per un operaio molisano di 65 anni, deceduto per via di un malore, nel... Temi più discussi: Malore durante la partita, allenatore muore davanti ai baby calciatori; Macerata, muore allenatore 59enne durante partita di calcio a Corridonia; Tragedia al campo del San Claudio: muore Giuseppe Canuti, mister degli Allievi; Corridonia, malore fulminante al campo sportivo San Claudio: inutile ogni tentativo di soccorso, muore allenatore. Macerata, tragedia sul campo: allenatore stroncato da un malore davanti ai giocatoriSi chiamava Giuseppe Canuti: 59 anni, era il tecnico della formazione Allievi del San Claudio (Macerata). Il tutto è accaduto al termine del primo tempo della gara tra San Claudio e Trodica, a Macerat ... gazzetta.it Tragedia nel calcio giovanile a Macerata: l'allenatore del San Claudio muore in campoUna tragedia si è consumata ieri durante una gara del campionato Allievi Provinciali a Corridonia, comune in provincia di Macerata ... tuttonapoli.net Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Macerata nel suo fortino vuole prolungare la sfida a gara 3 x.com Macerata, atti vandalici e sentieri trappola: degrado al parco di Villa Lauri - facebook.com facebook