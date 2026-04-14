Un allenatore è deceduto sul campo da calcio durante una sessione di allenamento. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e hanno tentato di rianimarlo per oltre quaranta minuti, ma senza successo. L’evento è avvenuto di fronte ai giocatori adolescenti, lasciando un vuoto tra gli sportivi e la comunità locale. La notizia ha suscitato grande shock tra chi conosceva la vittima e chi frequenta il campo sportivo.

Corridonia, 14 aprile 2026 – Hanno provato a rianimarlo per oltre quaranta minuti, ma non c’è stato nulla da fare: è morto sul campo da calcio, sotto gli occhi dei suoi giocatori adolescenti. Tragedia, attorno alle 19.30 di ieri, a San Claudio di Corridonia, dove l’allenatore morrovallese Giuseppe Canuti, 59 anni, è stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’allarme è scattato durante l’intervallo, quando l’arbitro aveva da poco fischiato la fine del primo tempo: in campo c’erano i ragazzi del San Claudio e del Trodica, categoria Allievi (15-16 anni). La gara, originariamente in programma per domenica, era stata posticipata alla serata di ieri, e nella pausa tra primo e secondo tempo Canuti stava parlando con i suoi ragazzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Choc al campo da calcio, l’allenatore Giuseppe stroncato da un malore davanti ai giocatori. “Lascia un vuoto immenso”

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