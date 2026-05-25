Un ultraleggero si è schiantato subito dopo la partenza, urtando un terrazzamento. L’incidente è avvenuto nella zona della Valtenesi e ha causato la morte immediata del pilota, di 74 anni. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

POLPENAZZE (Brescia) Tragedia ieri in Valtenesi. Un ultraleggero ha perso il controllo e si è schiantato al suolo. Il pilota non ha avuto scampo. La vittima è Guido Barbi, classe 1953, di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Il settantaquattrenne era decollato poco prima dall’aviosuperficie Scaroni di Bedizzole. Non è chiaro che cosa sia accaduto. Mentre sorvolava le campagne dell’entroterra gardesano, tra via Sant’Antonio Abate e via Polpenazze, in località Bottena, qualcosa è andato storto. Qualche testimone sostiene di aver sentito il motore dell’ultraleggero accendersi e spegnersi a fasi alterne, poi abbassarsi sempre di più fino a diventare ingovernabile e precipitare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia subito dopo la partenza. Ultraleggero urta un terrazzamento. Il pilota di 74 anni muore sul colpo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perde il controllo dell’ultraleggero e si schianta: muore a 74 anni il bresciano Guido BarbiUn ultraleggero è precipitato al suolo, provocando la morte del pilota di 74 anni.

Tragedia a Noviglio: sbanda il motociclista di 29 anni, muore sul colpoUn giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lunedì pomeriggio lungo la Strada Provinciale 203 a Noviglio.

Temi più discussi: Ancora una tragedia nel Mediterraneo: una neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa; Auto sulla folla, premeditazione? Al vaglio telefoni e ricerche web. Gli amici delle medie: Salim, perché lo hai fatto?; La tragedia di Michele Girardo, morto a soli 21 anni dopo un incidente d'auto; Tragedia delle Maldive, lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti.

#Modena Dopo l’investimento in via Emilia Centro, la destra ha provato subito a trasformare il dolore in propaganda identitaria. Ma questa tragedia non parla di seconde generazioni: parla di solitudine sociale, salute mentale abbandonata, servizi pubblici im x.com

Tragedia in sala parto a Portogruaro: neonato muore subito dopo la nascita, padre denuncia l’ospedaleTragedia a Portogruaro: un neonato è morto subito dopo la nascita, probabilmente per anomalie cardiache. La mamma era al primo parto. Il padre ha presentato un esposto e la Procura ha avviato indagini ... fanpage.it

Crans Montana, il presunto video della titolare che subito dopo la tragedia fugge con la cassa è un casoJacques Moretti e la moglie Jessica Marin, titolari del bar-discoteca Le Constellation, sono gli unici due formalmente indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel Cantone Vallese, costata ... affaritaliani.it