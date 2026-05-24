Un ultraleggero è precipitato al suolo, provocando la morte del pilota di 74 anni. L’incidente è avvenuto a Polpenazze, nel Brescia, il 24 maggio 2026. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo ha perso quota prima di schiantarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Polpenazze (Brescia), 24 maggio 2026 – L’ultraleggero perde quota e si schianta al suolo. E per il pilota non c’è scampo. Tragedia ieri in Valtenesi. La vittima è Guido Barbi, classe 1953, di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30. Il settantaquattrenne era decollato poco prima dall’aviosuperficie Scaroni di Bedizzole. A bordo del velivolo c’era solo lui. Non è chiaro che cosa abbia provocato il dramma. Quel che è certo è che, giunto all’altezza delle campagne dell'entroterra gardesano, tra via Sant’Antonio Abate e via Polpenazze, in località Bottena, qualcosa è andato storto. Qualche testimone sostiene di aver sentito il motore del piccolo aereo accendersi e spegnersi a fasi alterne, perdere quota velocemente fino a diventare ingovernabile e poi schiantarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perde il controllo dell’ultraleggero e si schianta: muore a 74 anni il bresciano Guido Barbi

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