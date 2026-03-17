Bimbo di 3 anni ha un malore in casa la corsa disperata in ospedale poi la tragedia | dolore infinito

Martedì 17 marzo a Cavallino Treporti un bambino di 3 anni si è sentito male in casa, e le sue condizioni sono peggiorate in breve tempo. La famiglia ha chiamato un’ambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, il bambino non è riuscito a superare il malore. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla tragedia.

Una tragedia ha colpito Cavallino Treporti (Venezia) nella serata di martedì 17 marzo: un bambino di 3 anni si è sentito male in casa e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I genitori hanno lanciato l’allarme chiedendo un intervento urgente. È partita subito la macchina dei soccorsi, ma la corsa contro il tempo si è trasformata in un dolore senza rimedio. Dopo la chiamata d’emergenza, i sanitari sono arrivati nell’abitazione e hanno deciso il trasferimento verso l’ ospedale di Jesolo. In parallelo è stato allertato anche l’ elicottero del Suem, segno della gravità percepita dagli operatori. Nonostante le manovre e l’assistenza durante il trasporto, la situazione è precipitata in pochi minuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Dimentica le chiavi e prova a rientrare in casa: tragedia spaventosa in Italia, la corsa disperata in ospedale

Esplosione improvvisa, crolla la palazzina: tragedia in Italia, corsa disperata in ospedalePaura a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove l’esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina.

Contenuti utili per approfondire Bimbo di 3 anni ha un malore in casa la...

Temi più discussi: Napoli, abusi su un bimbo di tre anni in un centro commerciale: arrestato 47enne; Napoli, abusa di un bimbo di 3 anni in un centro commerciale: arrestato 47enne; Bimbo di 3 anni muore dopo un malore: inutile la corsa in ambulanza da Castellaneta al Ss Annunziata di Taranto; Bimbo di tre anni muore dopo un malore a Taranto.

Bimbo di tre anni si sente male, morto durante il trasporto in ospedaleUn bambino di tre anni si è sentito male ed è morto stasera durante il trasporto in ospedale. La famiglia aveva avvertito il 118 con una telefonata d'urgenza, perché accusava malessere e andava peggio ... ansa.it

Chi è l’orco del centro commerciale che ha abusato del bimbo di 3 anni (lui era insieme a due bimbe)Vediamo di chi si tratta le sue generalità sono conosciute qualcosa di davvero assurdo ecco di chi si tratta e come mai ha fatto questo brutto ... donna.fidelityhouse.eu

Bimbo di tre anni si sente male, morto durante il trasporto in ospedale. Tragedia a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. - facebook.com facebook

Don Mimmo riflette sul caso del bimbo di due anni, deceduto all’ospedale Monaldi, dopo che gli è stato trapiantato un cuore danneggiato: «I bambini non sono numeri, non sono cartelle cliniche. Sono mondi interi. I bambini sono sogni. Promesse. E le promes x.com