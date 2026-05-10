Aereo cade su un’auto Sfiorata la tragedia Salva la coppia a bordo
Un piccolo aereo ha perso quota, ha urtato una linea elettrica e si è schiantato contro un’auto in movimento. L’incidente si è verificato in una zona urbana, causando danni alla vettura e un principio di incendio. La coppia a bordo dell’auto è riuscita ad uscire illesa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.
Un piccolo aereo che perde quota, tocca una linea elettrica e finisce per schiantarsi contro un’auto in transito. Si pensa subito al peggio, viene allertato l’elisoccorso, sul posto, nei pressi di Cecina vicino a via Aurelia Sud, arrivano ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri polizia locale. Per fortuna, nonostante il velicolo praticamente disintegrato nell’impatto, le due persone a bordo, marito e moglie (lei 79 anni, lui 73 anni) escono solo con un politrauma dalla carlinga. L’uomo alla guida dell’auto colpita dall’aereo è sotto shock, ma non è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo stava sorvolando la città marittima quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso quota fino a schiantarsi sulla carreggiata.🔗 Leggi su Lanazione.it
Incidente aereo New York, hostess salva «per miracolo»
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