Aereo cade su un’auto Sfiorata la tragedia Salva la coppia a bordo

Un piccolo aereo ha perso quota, ha urtato una linea elettrica e si è schiantato contro un’auto in movimento. L’incidente si è verificato in una zona urbana, causando danni alla vettura e un principio di incendio. La coppia a bordo dell’auto è riuscita ad uscire illesa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

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