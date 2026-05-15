Nelle Maldive, cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta profonda dell’atollo di Vaavu. Le autorità stanno portando avanti le ricerche nella cavità sottomarina, mentre i rilievi sono coordinati dalla Farnesina, dalle autorità maldiviane e dalla Procura di Roma. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La situazione rimane sotto osservazione, e le operazioni di recupero e verifica sono ancora in corso.

Roma - Proseguono le ricerche nella cavità sottomarina dell’atollo di Vaavu, mentre Farnesina, autorità maldiviane e Procura di Roma seguono gli accertamenti sulla tragedia dei sub italiani. Resta drammatico il quadro dopo la tragedia alle Maldive costata la vita a cinque italiani durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Il primo corpo recuperato sarebbe quello di Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Con lei hanno perso la vita la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava impegnato nell’esplorazione di una grotta sottomarina a una profondità stimata tra i 50 e i 60 metri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maldive, cinque italiani morti in immersione: il mistero della grotta profonda resta

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Tragedia Maldive: Cinque Italiani Morti in Immersione #shorts

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