Maldive cinque italiani morti in immersione | il mistero della grotta profonda resta
Nelle Maldive, cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta profonda dell’atollo di Vaavu. Le autorità stanno portando avanti le ricerche nella cavità sottomarina, mentre i rilievi sono coordinati dalla Farnesina, dalle autorità maldiviane e dalla Procura di Roma. Le indagini si concentrano sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La situazione rimane sotto osservazione, e le operazioni di recupero e verifica sono ancora in corso.
Roma - Proseguono le ricerche nella cavità sottomarina dell’atollo di Vaavu, mentre Farnesina, autorità maldiviane e Procura di Roma seguono gli accertamenti sulla tragedia dei sub italiani. Resta drammatico il quadro dopo la tragedia alle Maldive costata la vita a cinque italiani durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Il primo corpo recuperato sarebbe quello di Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Con lei hanno perso la vita la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava impegnato nell’esplorazione di una grotta sottomarina a una profondità stimata tra i 50 e i 60 metri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Tragedia Maldive: Cinque Italiani Morti in Immersione #shorts
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