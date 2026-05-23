Maldive rientrate in Italia le salme dei sub | da lunedì le autopsie Vanin e il giallo sulla missione Unige

Le salme dei quattro sub morti durante un’immersione alle Maldive sono state riportate in Italia con un volo di Turkish Airlines atterrato a Milano Malpensa intorno alle 13.10. Da lunedì saranno eseguite le autopsie sui corpi. Il caso ha suscitato attenzione, anche a causa di un giallo legato alla missione dell’Università di Genova. La dinamica e le cause del decesso sono ancora da chiarire.

Milano, 23 maggio 2026 – È atterrato intorno alle 13.10 a Milano Malpensa il volo della Turkish Airlines proveniente da Istanbul che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub morti durante una immersione alle Maldive. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all'università di Genova, della figlia 22enne Giorgia Sommacal, della ricercatrice torinese Muriel Oddenino e del biologo marino di Omegna Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti, istruttore di sub e capobarca della ‘Duca di York’, trovato il giorno stesso della tragedia che era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Subito dopo le operazioni di sbarco, le salme verranno portate all' obitorio dell'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, struttura di riferimento per l'aeroporto di Malpensa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

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