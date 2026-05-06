Il ' giallo' delle Caravelle | ecco perché sono spariti i fiori e cosa c' entrano gli Alpini
Chi si è trovato in piazza della Vittoria negli ultimi giorni ha notato l'assenza di fiori alle Caravelle, le installazioni decorative che solitamente adornano l'area. La rimozione dei fiori si è verificata senza preavviso e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti. La sparizione, che ha suscitato curiosità, si collega a un intervento legato alla presenza degli Alpini nella zona, anche se i dettagli ufficiali non sono stati ancora comunicati.
Chi è passato in questi giorni da Piazza della Vittoria non ha potuto fare a meno di notare un'assenza pesante. Le iconiche Caravelle, il tappeto floreale che accoglie chiunque arrivi in centro, sono apparse stranamente "spoglie". Sui social, neanche a dirlo, è scattato il tam-tam: tra post.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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