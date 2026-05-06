Il ' giallo' delle Caravelle | ecco perché sono spariti i fiori e cosa c' entrano gli Alpini

Chi si è trovato in piazza della Vittoria negli ultimi giorni ha notato l'assenza di fiori alle Caravelle, le installazioni decorative che solitamente adornano l'area. La rimozione dei fiori si è verificata senza preavviso e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti. La sparizione, che ha suscitato curiosità, si collega a un intervento legato alla presenza degli Alpini nella zona, anche se i dettagli ufficiali non sono stati ancora comunicati.