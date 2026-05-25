Tragedia lungo i binari | ragazzo travolto e ucciso da un treno in corsa

Da bresciatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Brescia-Parma nella serata di lunedì 25 maggio. L’incidente si è verificato lungo i binari, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore per permettere le operazioni di rilievo.

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Tragedia sulla linea Brescia-Parma: nella serata di lunedì 25 maggio un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un treno di Trenord. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 18 nei pressi della stazione di Montirone.A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi all'uomo sarebbe stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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