Tragedia lungo i binari | ragazzo travolto e ucciso da un treno in corsa

Un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un treno sulla linea Brescia-Parma nella serata di lunedì 25 maggio. L’incidente si è verificato lungo i binari, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per alcune ore per permettere le operazioni di rilievo.

Tragedia sulla linea Brescia-Parma: nella serata di lunedì 25 maggio un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un treno di Trenord. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 18 nei pressi della stazione di Montirone.A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi all'uomo sarebbe stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - 17enne travolto dal treno. Aveva le cuffie. Una tragedia che ci riguarda tutti 21/02/2026

Notizie e thread social correlati

Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anniAll’alba di oggi, intorno alle 5, è stato segnalato un incidente lungo i binari nella zona di Cantù.

Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un trenoNel pomeriggio di sabato 7 marzo, una tragedia si è verificata alla stazione di Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Temi più discussi: Travolto dal treno sui binari, muore un ragazzo di 19 anni; Morto sui binari a 29 anni: era indagato per violenza sessuale, i parenti chiedono di fare luce sulla perquisizione; Tragedia sui binari in Vallagarina: donna investita e uccisa da un treno; Tragedia sui binari a Mori: mattinata con treni in ritardo fino a due ore sulla linea del Brennero.

Morto sui binari a 29 anni: era indagato per violenza sessuale, i parenti chiedono di fare luce sulla perquisizioneIl 29enne morto dopo il tragico gesto anticonservativo lungo i binari della linea ferroviaria Rivarolo Canavese-Chieri, l’8 maggio 2026, aveva da poco subito una perquisizione domiciliare a casa propr ... torinotoday.it

Ancora una tragedia sui binari tra Rogoredo e San Donato: due morti in una settimanaNuovo investimento mortale lungo la linea ferroviaria a Sud di Milano. I pendolari tornano a chiedere maggiori misure di sicurezza nell’area del boschetto ... 7giorni.info