Tragedia in stazione ragazzo travolto e ucciso da un treno

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, una tragedia si è verificata alla stazione di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Un ragazzo di 29 anni è stato investito e ucciso da un treno mentre si trovava sui binari. La scena ha attirato l’attenzione di diversi testimoni e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.

Per il giovane, 29 anni, non c'è stato nulla da fare. Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sabato pomeriggio con ritardi e cancellazioni verso Milano Tragedia in stazione a Desio (Monza e Brianza) nel pomeriggio di sabato 7 marzo. Un ragazzo di 29 anni è morto, travolto e ucciso da un treno. Il giovane, stando a quanto al momento emerso, sembra stesse attraversando i binari all'altezza della stazione quando è stato investito da un convoglio in transito. Il dramma si è consumato intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 giunti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica insieme ai carabinieri, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

