Tragedia lungo i binari a Cantù travolto da treno all’alba | morto ragazzo di 23 anni

Da ilgiorno.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba di oggi, intorno alle 5, è stato segnalato un incidente lungo i binari nella zona di Cantù. Un giovane di 23 anni è stato investito da un treno e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Cantù (Como), 18 aprile 2026 – Tragedia all’alba a Cantù, in provincia di Como. L’allarme è scattato intorno alle 5.40 di oggi, sabato 18 aprile, all’altezza del piazzale della Stazione. Un giovane, un ragazzo di soli 23 anni, è morto dopo essere stato travolto da un treno. I soccorsi. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia con un’ambulanza e un’automedica ma per il 23enne non c’è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.  13-10-2020 SOCCORSO AMBULANZA INCIDENTE INFORTUNIO FERITO MEDICO 118 NOTTE GENERICA FOTO CUSA CELL.335 6855682 fabriziocusa@gmail.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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