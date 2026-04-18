Tragedia lungo i binari a Cantù travolto da treno all’alba | morto ragazzo di 23 anni

All’alba di oggi, intorno alle 5, è stato segnalato un incidente lungo i binari nella zona di Cantù. Un giovane di 23 anni è stato investito da un treno e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Cantù (Como), 18 aprile 2026 – Tragedia all’alba a Cantù, in provincia di Como. L’allarme è scattato intorno alle 5.40 di oggi, sabato 18 aprile, all’altezza del piazzale della Stazione. Un giovane, un ragazzo di soli 23 anni, è morto dopo essere stato travolto da un treno. I soccorsi. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia con un’ambulanza e un’automedica ma per il 23enne non c’è stato niente da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 13-10-2020 SOCCORSO AMBULANZA INCIDENTE INFORTUNIO FERITO MEDICO 118 NOTTE GENERICA FOTO CUSA CELL.335 6855682 fabriziocusa@gmail.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anni Notizie correlate Leggi anche: Travolto da un treno a Cantù: morto ragazzo di 23 anni Tragedia all’alba a Cantù: ventenne travolto dal treno in stazioneUn ventenne ha perso la vita intorno alle 5:35 di questo sabato 18 aprile 2026 presso lo scalo ferroviario di Cantù Asnago, dopo essere stato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anni; Ancona, tragedia sui binari del treno: donna di 48 anni morta investita; Tragedia sui binari: uomo travolto da un treno davanti ai pendolari; Tragedia alla stazione Trastevere: investito e ucciso da un treno in transito. Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anniCantù (Como), 18 aprile 2026 – Tragedia all’alba a Cantù, in provincia di Como. L’allarme è scattato intorno alle 5.40 di oggi, sabato 18 aprile, all’altezza del piazzale della Stazione. Un giovane, ... ilgiorno.it Tragedia sui binari, persona travolta dal treno. Traffico ferroviario bloccatoIntervento di Carabinieri e addetti al recupero della salma. Accertamenti in corso sulle cause, con pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. lanuovariviera.it UnoTv Web. . Incidente stradale, ennesima tragedia sulla SS18. Eboli piange Bartolomeo Ricciardi Ancora sangue sulle strade del salernitano. Quella che doveva essere una tranquilla mattinata di aprile si è trasformata in tragedia lungo la Strada Statale 18, facebook La tragedia nel tardo pomeriggio lungo il torrente Astico x.com