Tragedia a Belluno bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre a Sedico

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di sei anni è deceduto a Sedico, in provincia di Belluno, dopo essere stato investito da un muletto condotto dal padre. L’incidente è avvenuto in un’area privata e sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il bambino è stato dichiarato morto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Un bambino di sei anni è morto a Sedico, in provincia di Belluno, dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre. La tragedia si è consumata nel piazzale dell’azienda De March Meccanica, nella zona industriale del paese, dove l’uomo stava lavorando.🔗 Leggi su Fanpage.it

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TRAGEDIA A BELLUNO PADRE SCHIACCIA IL FIGLIO DI 6 ANNI CON IL MULETTO

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