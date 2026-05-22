Tragedia alle Maldive | le salme dei quattro sub tornano a Malpensa lunedì via alle autopsie

Le salme di quattro sub italiani sono state riportate all’aeroporto di Malpensa, dopo essere state recuperate dalle acque dell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Le autorità locali hanno disposto l’autopsia, prevista per lunedì, per chiarire le cause della loro morte. La notizia ha suscitato grande attenzione in Italia e nelle Maldive, dove si stanno svolgendo le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità legate all’incidente.

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