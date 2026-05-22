Tragedia alle Maldive | le salme dei quattro sub tornano a Malpensa lunedì via alle autopsie
Le salme di quattro sub italiani sono state riportate all’aeroporto di Malpensa, dopo essere state recuperate dalle acque dell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Le autorità locali hanno disposto l’autopsia, prevista per lunedì, per chiarire le cause della loro morte. La notizia ha suscitato grande attenzione in Italia e nelle Maldive, dove si stanno svolgendo le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità legate all’incidente.
Un passaggio cruciale per fare luce sulla drammatica morte dei subacquei italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. È atteso per sabato, intorno alle ore 13, l'atterraggio all'aeroporto di Milano-Malpensa del volo della Turkish Airlines che riporterà in Italia le salme di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Individuati i corpi dei quattro sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive
Sullo stesso argomento
Rientro a Malpensa delle salme dei quattro sub morti nell’atollo di Vaavu alle MaldiveDovrebbero arrivare domani intorno alle 13, all’aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines, le salme di Monica Montefalcone , docente...
Tragedia alle Maldive, i turisti italiani rientrano a Malpensa: stasera l'atterraggio dei compagni dei 5 sub mortiÈ previsto per domenica sera l'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa del volo con a bordo i venti turisti italiani che si trovavano sullo...
Tragedia alle Maldive, domani sabato 23 maggio la salma di Muriel Oddenino e delle altre tre vittime arriveranno a Malpensa x.com
Tragedia alle Maldive, recuperati i corpi dei sub italiani: le GoPro potranno chiarire cosa è successo nella grotta. facebook
Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit
Tragedia alle Maldive, le prime foto della grotta: Luce all’ingresso, ma la visibilità si riduce rapidamenteI cinque italiani, questa una delle ipotesi, avrebbero finito l'ossigeno a disposizione nelle bombole mentre cercavano disperatamente una via di uscita ... unionesarda.it
Tragedia Maldive, le immagini della grotta in cui hanno perso la vita i subLe fotografie mostrano la grotta di Thinwana Kandu, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque sub italiani, tra cui Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, e ... genovatoday.it