Monica Montefalcone chi era la prof dell'Università di Genova morta alle Maldive | era in missione di ricerca

Tra le persone decedute durante un’immersione alle Maldive c’è anche Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova. La donna era in viaggio per una missione di ricerca e si trovava sull’arcipelago per motivi accademici. La notizia si è diffusa dopo il ritrovamento del suo corpo, confermando la sua presenza tra i turisti coinvolti nel tragico incidente. L’incidente ha attirato l’attenzione sull’accaduto, mentre le autorità locali stanno conducendo le indagini necessarie.

Tra i turisti morti durante un’immersione alle Maldive anche Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova. Era una sub esperta ed era in missione alle Maldive per l'Università di Genova. L'escursione è avvenuta al di fuori delle attività di ricerca, in un momento di pausa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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