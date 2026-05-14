Monica Montefalcone, biologa marina e docente all’Università di Genova, è deceduta durante un’immersione alle Maldive. La sua morte è avvenuta mentre si trovava in vacanza, e i dettagli sulla vicenda sono oggetto di indagine. La biologa lavorava nel campo delle scienze marine e aveva una lunga carriera accademica. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti, che ricordano la sua passione per lo studio e la tutela dell’ambiente marino.

Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova ed esperta di ecologia marina tropicale, è tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta durante un’immersione alle Maldive. Da anni studiava le barriere coralline e gli ecosistemi sommersi dell’Oceano Indiano, coordinando missioni scientifiche internazionali. Chi era Monica Montefalcone Tra le cinque vittime italiane della tragedia avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, c’è anche Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell’Università degli Studi di Genova, considerata una delle maggiori esperte italiane di ecologia marina tropicale e conservazione degli ecosistemi subacquei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monica Montefalcone morta alle Maldive in un'immersione, chi era la biologa e prof all'Università di Genova

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