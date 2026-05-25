Precipita in aliante dramma sulle montagna di Gorno | morto 50enne

Notizia in breve

Un aliante è precipitato nel pomeriggio di oggi sulle montagne di Gorno, provocando la morte di un uomo di 50 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, quando sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di recupero e ricostruzione della dinamica. La vittima era a bordo del velivolo al momento dell’incidente.