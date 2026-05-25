Precipita in aliante dramma sulle montagna di Gorno | morto 50enne
Un aliante è precipitato nel pomeriggio di oggi sulle montagne di Gorno, provocando la morte di un uomo di 50 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, quando sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di recupero e ricostruzione della dinamica. La vittima era a bordo del velivolo al momento dell’incidente.
Gorno (Bergamo), 25 maggio 2026 – Tragedia nel pomeriggio di oggi in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato a Gorno, nella Bergamasca, poco dopo le 15.40 di lunedì 25 maggio. Stando alle prime informazioni un motoaliante è precipitato in quota. A bordo del velivolo – in base a quanto riferito dai soccorritori accorsi sul posto – c’era una sola persona. I soccorsi sul luogo dell’incidente. Sul luogo dell’impatto al suolo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato il personale sanitario con l’elicottero. Per l’uomo che si trovava all’interno del motoaliante, un 50enne, non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Le tragedie più TERRIBILI nelle MONTAGNE nel 2025
Notizie e thread social correlati
Tragedia in montagna, un uomo precipita con l’aliante e muoreUn incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 sulla montagna del Monte Pin, nella zona di Livo, in Val di Non.
Aliante precipita sul Monte Pin, morto il pilota nello schianto avvenuto a quota 2.000 metriOggi pomeriggio, intorno alle 16, un aliante è precipitato sul Monte Pin, in Val di Non, a circa 2.
Aliante precipita tra gli alberi, pilota resta sospeso tra i rami a 10 metri d’altezza: salvatoVarese, l’atterraggio di emergenza questa mattina a Varese, nei boschi della località Calcinate del Pesce. I soccorsi portati a termine dal Nucleo speleo alpino fluviale che ha imbragato e calato l’uo ... ilgiorno.it
Aliante precipita sul Brennero in Austria: morto il pilota. L'allarme per la scomparsa del velivolo era partito dall'ItaliaBOLZANO - Seconda tragedia in pochi giorni a causa di un incidente a un aliante. L'incidente, che anche in questo caso ha provocato la morte del pilota, è avvenuto a Gries am Brenner, sul versante ... ilgazzettino.it