Tragedia a Napoli | uomo colto da malore fatale mentre guida accanto alla compagna

Un uomo a Napoli è morto improvvisamente mentre era alla guida di un'auto, con accanto la compagna. Secondo le prime ricostruzioni, ha accusato un malore e si è accasciato al volante. La vicenda si è verificata in una zona trafficata della città, lasciando senza parole chi ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’era più nulla da fare.

Tragedia a Napoli: Malore alla guida della vettura. Una tragedia si è consumata nella zona Riviera di Chiaia a Napoli, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua auto. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:30, segnando una giornata tragica per la comunità locale. La dinamica dell'incidente. L'impatto fatale ha avuto luogo lungo la Riviera di Chiaia, in direzione Piazza Vittoria. L'uomo viaggiava insieme alla sua compagna quando, dopo aver superato l'incrocio con Piazza San Pasquale, è stato colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo.

Malore fatale mentre è alla guida, addio a Giuliano ValdugaL'uomo aveva 68 anni ed era dalle parti di Valgrande di Terragnolo quando si è sentito poco bene ed ha accostato, azionando le quattro frecce.

Ferrari morto in auto, trovarono la compagna in preda al panico dopo il malore fatale alla guida**Stefano Ferrari, 36 anni, è morto in un incidente stradale ad Agnosine, nel capoluogo bresciano.

