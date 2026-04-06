Questa mattina un uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in via di Taccino. Il corpo, carbonizzato, è stato scoperto da un passante che ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e per avviare le indagini sulla morte dell’uomo. La scena del ritrovamento presenta segni che potrebbero indicare un incendio.

Fucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in via di Taccino. Trovato morto in un baule in casa: 30enne era deceduto da tempo. Viveva con madre e fratelli Un uomo è stato trovato morto carbonizzato e ricoperto di macerie in seguito a un incendio divampato nella struttura, notoriamente utilizzata come rifugio di fortuna da soggetti senza fissa dimora, il cui tetto è parzialmente crollato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e i carabinieri della compagnia di Empoli e del provinciale di Firenze per le indagini.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzato

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