Paura a Latina | iracheno cerca di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato

A Latina, un uomo di 34 anni di origini irachene ha tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato. L'uomo si avvicinato all'auto dove il bambino era con la madre, ma il tentativo è stato sventato prima che potesse portarlo via. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri clienti e ha creato scompiglio tra i presenti.

Momenti di paura davanti un supermercato a Latina, quando un 34enne di origini irachene ha tentato di rapire un bambino che si trovava in auto, insieme alla madre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo dopo essersi aggirato con fare sospetto tra le auto in sosta nel parcheggio, si è avvicinato alla macchina, ha aperto lo sportello e ha provato ad afferrare il piccolo legato al seggiolino. Chi è l’iracheno fermato mentre tentava di rapire un bambino a Latina. A scongiurare il peggio l’immediata reazione della madre che ha urlato e chiesto aiuto, cercando di fermarlo. L e urla della donna hanno richiamato l’attenzione del marito e di altre persone presenti sul posto: proprio il padre del bimbo ha inseguito e bloccato l’uomo fino all’arrivo della Polizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

