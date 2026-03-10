Cerca di rubare una macchina nel parcheggio del supermercato | ma i poliziotti lo vedono e lo arrestano

Un uomo con atteggiamento sospetto si aggirava nel parcheggio di un supermercato, attirando l’attenzione di un cliente che ha chiamato il 112. Poco dopo, una pattuglia della questura di Monza è arrivata sul posto e ha arrestato l’individuo, che aveva cercato di rubare una macchina. La polizia ha proceduto con le formalità di rito e ha messo fine all’episodio.

Si aggirava con fare sospetto nel parcheggio del supermercato. Un cliente allerta subito la centrale operativa del 112 e dopo poco sul posto arriva una pattuglia della questura di Monza. Il fatto è accaduto nella mattinata di sabato 7 marzo a Monza, al supermercato Iper di via della Guerrina. Per il parcheggio, oltre ai clienti, si aggirava anche un ragazzo – poi identificato in un 30enne italiano – che si muoveva con fare particolarmente sospetto. Quando gli agenti sono giunti sul posto lo hanno trovato intento ad armeggiare con arnesi da scasso nei pressi di una Fiat Punto. Il ragazzo è stato fermato, accompagnato in questura per gli accertamenti del caso e poi arrestato per tentato furto d’auto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

