Alle 19:30 sulla A1 Roma si registra un traffico rallentato. La situazione più critica si trova in direzione nord, con code e rallentamenti in corrispondenza di alcune uscite. La viabilità presenta congestione in diversi tratti, con traffico intenso segnalato anche nelle altre arterie principali della capitale. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata. La circolazione si mantiene congestionata in queste ore di punta.

Luceverde Roma Buonasera Partiamo dalla situazione più critica al momento quella sulla A1 Roma Firenze dove seguito di un precedente incidente permangono lunghe code code di 9 km tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze il traffico defluisce su una sola corsia poi da segnalare un km di coda sempre per incidente sulla A12 roma-civitavecchia trans Santa Severa e Cerveteri direzione Roma rallentamenti di lieve entità si registrano poi lungo le due carreggiate del raccordo anulare in città segnaliamo coda in tangenziale Tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria intanto proseguono i lavori all'incrocio tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-05-2026 ore 19:30

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