Il traffico sulla linea Roma-Firenze tra Orte e Attigliano è stato riaperto alle 18:30 del 25 maggio 2026. La circolazione, precedentemente sospesa, è ripresa dopo un’interruzione non specificata. La linea si trova nel Lazio e la riapertura riguarda il tratto tra le due stazioni. La circolazione è stata ripristinata in serata, consentendo il transito dei treni sulla tratta.

luce verde Lazio Buon pomeriggio sulle 1 Roma Firenze tra Orte e Attigliano è stato riaperto il Trento precedentemente chiuso per un camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 189 ore ha spento il traffico defluisce su una corsia a chi è diretto verso Firenze consigliamo di uscire ad Orte Dove si registra al momento una cosa di 7 km a partire da Magliano Sabina per correre poi la superstrada Orte Viterbo quindi la strada statale 2 via Cassia in direzione di Montefiascone e successivamente la strada provinciale 71 con rientro in autostrada ad Orvieto in provincia di Rieti possibili attese all'altezza dei lavori in corso sulla via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-05-2026 ore 18:30

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