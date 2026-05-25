Traffico Roma del 25-05-2026 ore 16 | 30

Notizia in breve

Il 25 maggio 2026 alle 16:30 si registra un incidente che ha causato traffico intenso nel centro di Roma. La rete di infomobilità segnala rallentamenti e congestione nelle zone coinvolte. La situazione è monitorata dai servizi di mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente né sulla gravità delle persone coinvolte. La circolazione rimane rallentata nelle aree interessate finché non si risolvono le criticità.