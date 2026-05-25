Traffico Roma del 25-05-2026 ore 16 | 30
Il 25 maggio 2026 alle 16:30 si registra un incidente che ha causato traffico intenso nel centro di Roma. La rete di infomobilità segnala rallentamenti e congestione nelle zone coinvolte. La situazione è monitorata dai servizi di mobilità, che forniscono aggiornamenti in tempo reale. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente né sulla gravità delle persone coinvolte. La circolazione rimane rallentata nelle aree interessate finché non si risolvono le criticità.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con lunghi su via Cristoforo Colombo altezza Largo Angelo Fochetti in direzione centro altro incidente con disagi al traffico in via Albenga nei pressi di piazza di Ponte Lungo Fino alle 17:30 stazione di protesta in via Molise davanti al Ministero delle imprese del made in Italy possibile difficoltà al traffico in tutta l'area circostante prosegue Intanto i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario e questo per la messa in sicurezza della scarpata fino al 30 di maggio di notte tra le 4 e le 7 divieto di transito da piazza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Tg Mobilità ore 6,30
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