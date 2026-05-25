Alle 14:30 del 25 maggio 2026, il traffico a Roma mostra rallentamenti in alcune zone della città, secondo i dati di Roma infomobilità. Il servizio, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure importanti, ma si registrano congestioni lungo alcune arterie principali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità canteranno i divieti di sosta nell'area di Piazza del Popolo per la cerimonia di apertura dei giochi della gioventù che si svolgerà domani pomeriggio alle 17 nella stessa Piazza domani sono anche possibili chiusure al traffico che potrebbero avere ripercussioni nel tratto di Lungotevere Flaminio e sul Muro Torto nel pomeriggio di oggi dalle 14:30 alle 17:30 manifestazione sindacale in via Molise davanti al Ministero delle imprese del made in Italy con possibili riflessi sul traffico in centro sono già in atto divieti di sosta sulla stessa strada e tu via del... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-05-2026 ore 14:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho lavorato come CONTROLLORE del TRAFFICO AEREO per 24 ORE... - Giorno di Prova

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 14:30Il traffico a Roma nel pomeriggio del 5 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Traffico Roma del 14-05-2026 ore 14:30Il traffico a Roma nel pomeriggio del 14 maggio 2026 alle 14:30 presenta varie criticità, con alcune strade che risultano particolarmente...

Temi più discussi: Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Traffico Roma del 25-05-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 16-05-2026 ore 16 | 30; Traffico Roma del 18-05-2026 ore 14 | 30.

TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Traffico Roma del 25-05-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su raccordo anulare rallentamenti tra gli svincoli Salaria e la Casilina E tra gli svincoli Casilina e Appia ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 25-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati in provincia di Latina per lavori Ci sono rallentamenti sulla Pontina all'altezza di Borgo Isonzo nelle due direzioni in ... romadailynews.it