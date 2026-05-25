Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su raccordo anulare rallentamenti tra gli svincoli Salaria e la Casilina E tra gli svincoli Casilina e Appia rallentamenti sulle consolari casse Flaminia dal raccordo in direzione centro code sulla Togliatti un cantiere rallentamenti sulla tangenziale est In entrambe le direzioni forti rallentamenti anche per un incidente nel sottovia Ignazio Guidi in direzione Flaminio traffico intenso Piazza San Giovanni Laterano in via dell'Amba Aradam in direzione Terme di Caracalla code sulla Laurentina tra via di Tor Pagnotta e viale dell'Umanesimo sulla Pontina è prodotto della Magliana traffico intenso infine sul Ostiense Tra via di Acilia e via di Decima https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-05-2026 ore 11:30

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