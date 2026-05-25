Traffico Roma del 25-05-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 25 maggio 2026, il traffico a Roma è molto intenso su tutte le principali arterie. Le strade principali sono congestionate e il traffico risulta sostenuto in entrambe le direzioni. Nessuna via presenta rallentamenti o deviazioni significative. La situazione si mantiene critica dalla prima mattinata, con code che si estendono lungo le vie centrali e periferiche della città.
Luceverde Roma dentro va ti resta molto sostenuto il traffico su tutte le principali strade d'accesso al centro città I maggiori disagi al momento sull'Aurelia dove anche per i partecipanti diretti ad un concorso presso il Centro Congressi di via Nicola Lombardi si sono formate lunghe code a partire dal raccordo anulare code poi sulla Flaminia alla Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene via dei Prati Fiscali rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da Largo Lanciani a Corso Francia verso lo stadio Olimpico sul Raccordo Anulare il cuore... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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