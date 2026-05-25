Traffico Roma del 25-05-2026 ore 08 | 30

Notizia in breve

Alle 8:30 del 25 maggio 2026, il traffico a Roma è molto intenso su tutte le principali arterie. Le strade principali sono congestionate e il traffico risulta sostenuto in entrambe le direzioni. Nessuna via presenta rallentamenti o deviazioni significative. La situazione si mantiene critica dalla prima mattinata, con code che si estendono lungo le vie centrali e periferiche della città.