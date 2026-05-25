Traffico Roma del 25-05-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Alle 7:30 del 25 maggio 2026, il traffico a Roma è molto intenso, con un ulteriore aumento lungo il Raccordo anulare e le principali strade della città. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni, causando rallentamenti e code. La situazione interessa anche altre arterie principali, con veicoli fermi o a passo d’uomo. Non sono stati segnalati incidenti o eventi straordinari, ma il traffico rimane molto sostenuto in questa fascia oraria.