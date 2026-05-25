Traffico Roma del 25-05-2026 ore 07 | 30
Alle 7:30 del 25 maggio 2026, il traffico a Roma è molto intenso, con un ulteriore aumento lungo il Raccordo anulare e le principali strade della città. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni, causando rallentamenti e code. La situazione interessa anche altre arterie principali, con veicoli fermi o a passo d’uomo. Non sono stati segnalati incidenti o eventi straordinari, ma il traffico rimane molto sostenuto in questa fascia oraria.
Luceverde Roma traffico sostenuto in ulteriore aumento lungo la rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code dalla Casilina all'appia in carreggiata esterna lentamente coda tratti dalla Prenestina alla Tiburtina e proseguendo dalla Flaminia al Aurelia rallentamenti e code su tutte le principali vie di accesso al centro in particolare sulla casa e sulla Flaminia rispettivamente da torta Tomba di Nerone e da Labaro a via dei Due Ponti altre cose sulla via Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica anche per un concorso al Centro Congressi di via Nicola Lombardi code poi sull'intero tratto Urbano della A24... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Nel traffico di Roma
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